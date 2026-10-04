Etawah News: गैस सिलिंडर में लीकेज से घर में लगी आग

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सवंतनगर। भीखनपुर में रविवार सुबह गैस सिलिंडर में लीकेज होने से खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया। ग्राम भीखनपुर निवासी सेवाराम के घर में रविवार सुबह खाना बनाया जा रहा था। सेवाराम ने बताया गैस सिलिंडर में लीकेज होने से अचानक आग भड़क उठी। आग की चपेट में आने से एक मोबाइल फोन, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़े और गृहस्थी जल गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से आग बुझाने में सहयोग किया। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। गैस सिलिंडर में लीकेज से आग लगने की वजह बताई गई है।(संवाद)