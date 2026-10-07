Etawah News: नाले में पैर फिसलने से किसान की डूबकर मौत

विज्ञापन

थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि उरेंग गांव निवासी अखिलेश (45) मजदूरी के साथ खेती-किसानी करता था। मंगलवार को वह खेत पर गया था। कालीचरण की खदिया के पास बड़ा नाला गुजरा है। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि अखिलेश नाले में पैर धो रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा।मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद अखिलेश को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अखिलेश अविवाहित था और तीन भाइयों में सबसे बड़ा था।(संवाद)