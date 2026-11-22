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नगला दत्ती गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि उनके पिता चिरौंजी लाल (62) शुक्रवार शाम मोपेड से बाबरपुर में एक निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे। कुरसेना के पास किसी वाहन ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सैफई रेफर कर दिया।वहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चिरौंजी लाल खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी महेश्वरी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया।(संवाद)