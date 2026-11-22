Etawah News: निमंत्रण में जा रहे किसान की सड़क हादसे में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 22 Nov 2026 11:12 PM IST
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इटावा। जसवंतनगर थाना क्षेत्र के कुरसेना के पास शुक्रवार शाम वाहन की टक्कर से मोपेड सवार किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी से आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई।
नगला दत्ती गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि उनके पिता चिरौंजी लाल (62) शुक्रवार शाम मोपेड से बाबरपुर में एक निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे। कुरसेना के पास किसी वाहन ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सैफई रेफर कर दिया।
वहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चिरौंजी लाल खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी महेश्वरी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया।(संवाद)
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नगला दत्ती गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि उनके पिता चिरौंजी लाल (62) शुक्रवार शाम मोपेड से बाबरपुर में एक निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे। कुरसेना के पास किसी वाहन ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सैफई रेफर कर दिया।
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वहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चिरौंजी लाल खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी महेश्वरी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया।(संवाद)
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