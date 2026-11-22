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औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के अजुआपुर निवासी महाराज सिंह ने बताया कि शनिवार को कूकेपुरा निवासी उनकी बुआ की पौत्री की शादी थी। शादी समारोह बकेवर क्षेत्र में परशुपुरा के पास स्थित अशोका रिसॉर्ट में आयोजित था। इसमें शामिल होने के लिए उनके पिता रामशरण (60), मां कुसमा देवी और भतीजा आर्यन (04) बाइक से जा रहे थे। शाम को जैसे ही वे परशुपुरा के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से भाग निकला। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां रामशरण की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।वहीं, कुसमा देवी और आर्यन को उपचार के बाद परिजन घर ले गए। रामशरण खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके दो बेटे हैं। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।