Etawah News: बाइक की टक्कर से शादी समारोह में जा रहे वृद्ध की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 22 Nov 2026 11:12 PM IST
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इटावा। बकेवर थाना क्षेत्र में परशुपुरा के पास शनिवार शाम बाइक सवार ने दूसरी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वृद्ध, उनकी पत्नी और चार साल का पौत्र घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वृद्ध की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया।
औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के अजुआपुर निवासी महाराज सिंह ने बताया कि शनिवार को कूकेपुरा निवासी उनकी बुआ की पौत्री की शादी थी। शादी समारोह बकेवर क्षेत्र में परशुपुरा के पास स्थित अशोका रिसॉर्ट में आयोजित था। इसमें शामिल होने के लिए उनके पिता रामशरण (60), मां कुसमा देवी और भतीजा आर्यन (04) बाइक से जा रहे थे। शाम को जैसे ही वे परशुपुरा के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से भाग निकला। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां रामशरण की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
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वहीं, कुसमा देवी और आर्यन को उपचार के बाद परिजन घर ले गए। रामशरण खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके दो बेटे हैं। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के अजुआपुर निवासी महाराज सिंह ने बताया कि शनिवार को कूकेपुरा निवासी उनकी बुआ की पौत्री की शादी थी। शादी समारोह बकेवर क्षेत्र में परशुपुरा के पास स्थित अशोका रिसॉर्ट में आयोजित था। इसमें शामिल होने के लिए उनके पिता रामशरण (60), मां कुसमा देवी और भतीजा आर्यन (04) बाइक से जा रहे थे। शाम को जैसे ही वे परशुपुरा के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
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टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से भाग निकला। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां रामशरण की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
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वहीं, कुसमा देवी और आर्यन को उपचार के बाद परिजन घर ले गए। रामशरण खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके दो बेटे हैं। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।