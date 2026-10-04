Etawah News: भगौना पलटने से गर्म पानी में झुलसा दिव्यांग

विज्ञापन

इकदिल। क्षेत्र के गांव मानिकपुर विशू में रविवार सुबह चूल्हे पर आलू उबालते समय भगौना पलटने से गर्म पानी ऊपर गिरने से दिव्यांग झुलस गया। गांव मानिकपुर विशू निवासी अवध नारायण का पुत्र दिव्यांग सुमित (20) चूल्हे के पास बैठा था। इसी दौरान आलू उबल रहे भगौना पलट जाने से गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह झुलस गया। सुमित के छोटे भाई शिवम का आरोप है कि जिला अस्पताल से सैफई आयुर्विज्ञान विवि रेफर किए जाने के बाद एंबुलेंस चालक ने उन्हें सैफई ले जाने के बजाय निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। शिवम ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस चालक अक्सर मरीजों को सैफई की बजाय निजी अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है। (संवाद)