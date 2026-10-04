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Etawah News: भगौना पलटने से गर्म पानी में झुलसा दिव्यांग

Sun, 04 Oct 2026 11:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:19 PM IST
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Differently-abled person scalded by hot water after vessel overturns
इकदिल। क्षेत्र के गांव मानिकपुर विशू में रविवार सुबह चूल्हे पर आलू उबालते समय भगौना पलटने से गर्म पानी ऊपर गिरने से दिव्यांग झुलस गया। गांव मानिकपुर विशू निवासी अवध नारायण का पुत्र दिव्यांग सुमित (20) चूल्हे के पास बैठा था। इसी दौरान आलू उबल रहे भगौना पलट जाने से गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह झुलस गया। सुमित के छोटे भाई शिवम का आरोप है कि जिला अस्पताल से सैफई आयुर्विज्ञान विवि रेफर किए जाने के बाद एंबुलेंस चालक ने उन्हें सैफई ले जाने के बजाय निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। शिवम ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस चालक अक्सर मरीजों को सैफई की बजाय निजी अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है। (संवाद)
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