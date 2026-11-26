Etawah News: एक माह से टिटावली समिति पर डीएपी खाद का संकट
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:36 PM IST
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चकरनगर। ब्लॉक की टिटावली साधन सहकारी समिति पर पिछले एक माह से डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। इससे गेहूं की फसल की बोआई के लिए खेत तैयार कर चुके किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में पड़ी नमी धीरे-धीरे खत्म हो रही है, जबकि किसान खाद मिलने की आस में रोजाना समिति के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद खाद उपलब्ध होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। विभागीय उदासीनता को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
टिटावली समिति से सोनेपुरा, विड़वाकला, उखरैला, भोया, कोटरा, बिरौनाबाग, प्रागकापुरा, अर्रुकापुरा, जोदाअड्डा, प्रेमकापुरा, टिटावली, कोला, गढ़ैया, रानीपुरा, बलजुपुरा, विद्यापुरा, सकेही और सकरावली समेत करीब 20 गांव जुड़े हैं। इन गांवों के हजारों किसान गेहूं की फसल के लिए डीएपी खाद पर निर्भर हैं। खाद नहीं मिलने से किसानों को समय से बोआई करने की चिंता सता रही है।
समिति के सचिव सुनील कुमार के खिलाफ पांच नवंबर को कार्यावली समिति में खाद की कालाबाजारी के मामले में बिठौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद विभाग ने प्रदीप कुमार को समिति का चार्ज सौंप दिया, लेकिन अब तक डीएपी खाद का आवंटन नहीं किया गया है। इससे समिति पर खाद की आपूर्ति ठप पड़ी है। टिटावली सचिव प्रदीप कुमार ने बताया अतिरिक्त चार्ज मुझे मिला है। एक-दो दिन में यूरिया आ जाएंगी अभी डीएपी खाद का आवंटन नहीं हुआ है।
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किसानों की बात
1- टिटावली निवासी किसान लवकुश यादव ने बताया समिति पर एक महीना से डीएपी खाद नहीं है। खेत में पानी लगा दिया था दस दिन से खाद के लिए समिति के चक्कर काट रहे है। खेत में नमी खत्म हो गई है दोबारा पानी लगाना पड़ेगा।
2- कोला निवासी संजू परिहार ने बताया समिति पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में किसान रोजाना खाद के लिए चक्कर काट रहे है। प्रशासन ने किसानों की समस्या को जल्द समाधान नहीं किया तो धरना प्रदर्शन करेंगे।
वर्जन
इसकी जानकारी करते है किस कारण अभी तक खाद नहीं पहुंची है। विभाग के अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। -रोहित कुमार मौर्य, एसडीएम चकरनगर
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टिटावली समिति से सोनेपुरा, विड़वाकला, उखरैला, भोया, कोटरा, बिरौनाबाग, प्रागकापुरा, अर्रुकापुरा, जोदाअड्डा, प्रेमकापुरा, टिटावली, कोला, गढ़ैया, रानीपुरा, बलजुपुरा, विद्यापुरा, सकेही और सकरावली समेत करीब 20 गांव जुड़े हैं। इन गांवों के हजारों किसान गेहूं की फसल के लिए डीएपी खाद पर निर्भर हैं। खाद नहीं मिलने से किसानों को समय से बोआई करने की चिंता सता रही है।
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समिति के सचिव सुनील कुमार के खिलाफ पांच नवंबर को कार्यावली समिति में खाद की कालाबाजारी के मामले में बिठौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद विभाग ने प्रदीप कुमार को समिति का चार्ज सौंप दिया, लेकिन अब तक डीएपी खाद का आवंटन नहीं किया गया है। इससे समिति पर खाद की आपूर्ति ठप पड़ी है। टिटावली सचिव प्रदीप कुमार ने बताया अतिरिक्त चार्ज मुझे मिला है। एक-दो दिन में यूरिया आ जाएंगी अभी डीएपी खाद का आवंटन नहीं हुआ है।
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किसानों की बात
1- टिटावली निवासी किसान लवकुश यादव ने बताया समिति पर एक महीना से डीएपी खाद नहीं है। खेत में पानी लगा दिया था दस दिन से खाद के लिए समिति के चक्कर काट रहे है। खेत में नमी खत्म हो गई है दोबारा पानी लगाना पड़ेगा।
2- कोला निवासी संजू परिहार ने बताया समिति पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में किसान रोजाना खाद के लिए चक्कर काट रहे है। प्रशासन ने किसानों की समस्या को जल्द समाधान नहीं किया तो धरना प्रदर्शन करेंगे।
वर्जन
इसकी जानकारी करते है किस कारण अभी तक खाद नहीं पहुंची है। विभाग के अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। -रोहित कुमार मौर्य, एसडीएम चकरनगर