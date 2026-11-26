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टिटावली समिति से सोनेपुरा, विड़वाकला, उखरैला, भोया, कोटरा, बिरौनाबाग, प्रागकापुरा, अर्रुकापुरा, जोदाअड्डा, प्रेमकापुरा, टिटावली, कोला, गढ़ैया, रानीपुरा, बलजुपुरा, विद्यापुरा, सकेही और सकरावली समेत करीब 20 गांव जुड़े हैं। इन गांवों के हजारों किसान गेहूं की फसल के लिए डीएपी खाद पर निर्भर हैं। खाद नहीं मिलने से किसानों को समय से बोआई करने की चिंता सता रही है।समिति के सचिव सुनील कुमार के खिलाफ पांच नवंबर को कार्यावली समिति में खाद की कालाबाजारी के मामले में बिठौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद विभाग ने प्रदीप कुमार को समिति का चार्ज सौंप दिया, लेकिन अब तक डीएपी खाद का आवंटन नहीं किया गया है। इससे समिति पर खाद की आपूर्ति ठप पड़ी है। टिटावली सचिव प्रदीप कुमार ने बताया अतिरिक्त चार्ज मुझे मिला है। एक-दो दिन में यूरिया आ जाएंगी अभी डीएपी खाद का आवंटन नहीं हुआ है।किसानों की बात1- टिटावली निवासी किसान लवकुश यादव ने बताया समिति पर एक महीना से डीएपी खाद नहीं है। खेत में पानी लगा दिया था दस दिन से खाद के लिए समिति के चक्कर काट रहे है। खेत में नमी खत्म हो गई है दोबारा पानी लगाना पड़ेगा।2- कोला निवासी संजू परिहार ने बताया समिति पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में किसान रोजाना खाद के लिए चक्कर काट रहे है। प्रशासन ने किसानों की समस्या को जल्द समाधान नहीं किया तो धरना प्रदर्शन करेंगे।वर्जनइसकी जानकारी करते है किस कारण अभी तक खाद नहीं पहुंची है। विभाग के अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। -रोहित कुमार मौर्य, एसडीएम चकरनगर