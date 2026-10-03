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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Crocodile emerges from Kundeshwar Tal and reaches a field.

Etawah News: कुंडेश्वर ताल से निकलकर खेत में पहुंचा मगरमच्छ

Sat, 03 Oct 2026 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:06 PM IST
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Crocodile emerges from Kundeshwar Tal and reaches a field.
फोटो 07::: मगरमच्छ का रेस्क्यू करती सेंचुरी विभाग की टीम। स्रोत सेंचुरी विभाग
उदी। बढ़पुरा सेंचुरी क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब कुंडेश्वर तालाब से निकलकर करीब छह फीट लंबा मगरमच्छ बढ़पुरा थाने के पीछे स्थित बाजरे के खेत में पहुंच गया। खेत में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना आसपास के लोगों को हुई तो मौके पर भीड़ जुटने लगी। आबादी और थाने के नजदीक मगरमच्छ पहुंचने से ग्रामीणों खलबली मची रही। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना सेंचुरी को दी।
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जानकारी मिलते ही सेंचुरी प्रभारी रोहित यादव और अंकित चौधरी मौके पर पहुंचे। टीम ने आसपास के लोगों को दूर किया और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। काफी मशक्कत के बाद टीम ने करीब छह फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।
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सेंचुरी टीम ने बताया कि मगरमच्छ कुंडेश्वर तालाब से निकलकर खेत तक पहुंचा था। उसे किसी तरह की चोट पहुंचाए बिना सुरक्षित पकड़ लिया गया। रात करीब सात बजे मगरमच्छ को बढ़पुरा में चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
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