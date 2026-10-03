Etawah News: दंपती को ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से पीटकर किया घायल

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कल्याणपुर गांव निवासी संध्या देवी (25) ने बताया कि शनिवार सुबह करीब नौ बजे वह अपने पति दीपक राजपूत (27) के साथ घर के बाहर बैठी थीं। आरोप है कि इसी दौरान परिवार के जेठ, उनकी पत्नी और बेटा वहां पहुंच गए। करीब 25 दिन पहले हुए विवाद को लेकर तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध पर आरोपियों ने ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया।संध्या देवी का आरोप है कि करीब 25 दिन पहले हुए विवाद को लेकर उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बढ़ गए और दोबारा हमला किया गया। घायल दंपती खुद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दोनों का उपचार किया।दीपक ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है। उपचार के बाद दोनों परिजन के साथ मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)