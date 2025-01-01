फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Cooperative society offices locked for 13 days; farmers from 80 villages left struggling to find fertilizer.

Etawah News: 13 दिन से समितियों पर ताले, खाद के लिए भटक रहे 80 गांवों के किसान

Wed, 04 Nov 2026 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Cooperative society offices locked for 13 days; farmers from 80 villages left struggling to find fertilizer.
फोटो 28:: चकरनगर की बंसरी समिति पर लगा ताला। संवाद
चकरनगर। बीहड़ क्षेत्र चकरनगर में खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सचिवों की हड़ताल के चलते ब्लॉक की चार साधन सहकारी समितियों पर करीब 13 दिन से ताले लगे हैं। इससे 80 गांवों के किसान डीएपी और यूरिया के लिए भटक रहे हैं। गेहूं की बोआई नजदीक होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है।
विज्ञापन

ब्लॉक की टिटावली, भरेह, बरेछा और कार्यावली सहकारी समितियों पर खाद वितरण ठप है। किसान खाद के लिए रोजाना 20 से 30 किमी का चक्कर लगा रहे हैं। खेतों में पलेवा के बाद बोआई की तैयारी कर रहे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। पिपरौली गढ़िया निवासी किसान बीरबल सिंह परिहार ने बताया कि सरसों की बोआई के लिए खाद लेने को 10 दिन तक भटकते रहे।
विज्ञापन

इस दौरान खेत की नमी खत्म हो गई और दस बीघा में बोया गया सरसों का बीज अंकुरित नहीं हुआ। अब दोबारा पानी लगा रहे हैं। इसके बाद भी अंकुरण नहीं हुआ तो गेहूं की बोआई करेंगे। बंसरी निवासी नरेंद्र सिंह ने बताया कि खेत में पलेवा हो चुका है, लेकिन समिति पर ताला लगा होने से खाद नहीं मिल रही। समय पर खाद नहीं मिली तो गेहूं की बोआई प्रभावित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एआर कॉपरेटिव कमलेश नारायण वर्मा ने बताया कि हड़ताल खत्म हो गई है सब लोग लौट रहे हैं इसके बाद सभी समिति पर खाद वितरण किया जाएगा।
--------
एसडीएम ने संभाली खाद वितरण की कमान
ताखा। खाद के लिए केंद्रों पर किसानों की उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मंगलवार को एसडीएम विजय प्रकाश मिश्रा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने किसान सहकारी संघ ताखा, सहकारी समिति ताखा और राजकीय बीज भंडार सरसईनावर का निरीक्षण कर अपनी मौजूदगी में किसानों को कतारबद्ध कराकर खाद वितरित कराई। केंद्र सचिव सुरजीत सिंह ने बताया कि ताखा के दोनों केंद्रों पर सोमवार को 900 बोरी डीएपी का वितरण किया गया था। एसडीएम ने बताया कि सोमवार को सभी केंद्रों पर करीब 1300 बोरी डीएपी वितरित हुई थी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed