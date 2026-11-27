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बसरेहर निवासी अरविंद पोरपाल ने बताया कि उसकी नातिन यशिका पोरवाल (9) को बुधवार को बुखार आ गया था। बसरेहर क्षेत्र के झोलाछाप से उसकी दवा ली थी। आरोप है कि दवा खाने के बाद उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसे बसरेहर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पेट दर्द के उपचार के लिए इंजेक्शन लगाए। करीब दो घंटे बाद भी बच्ची की तबीयत में सुधार नहीं हुआ।इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। परिजन उसे तत्काल आगरा के निजी अस्पताल ले गए। वहां जांच के दौरान बच्ची में सेप्टीसीमिया की पुष्टि हुई। तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। उधर, डिप्टी सीएमओ यतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले की जानकारी है। जल्द ही जांच कर झोलाछाप पर कार्रवाई की जाएगी।