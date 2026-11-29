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शनिवार सुबह 10 बजे गोशाला की पड़ताल की गई तो वहां अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। अभिलेखों में 47 गोवंश दर्ज होने की जानकारी सामने आई, जबकि मौके पर मात्र 24 गोवंश ही दिखाई दिए। गोशाला में मौजूद गोवंश सर्दी से कांप रहे थे। ग्राम प्रधान की ओर से ठंड से बचाने के लिए पटी पुरानी जालीदार हरी कपड़ा की जाली लगा दी है। उनके सामने रखी नादों में सूखा भूसा पड़ा था, जिसे खाकर वे किसी तरह पेट भरने की कोशिश कर रहे थे। हरा चारा, दाना और गुड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। पेयजल की व्यवस्था भी बदहाल मिली।पानी की टंकी में काई जमी हुई थी। पेड़ों से गिरे पत्तों के कारण पानी गंदा हो गया था। इसी पानी से गोवंश अपनी प्यास बुझाने को मजबूर थे। सर्दी से बचाव के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए। ग्रामीणों का आरोप है कि गोशाला के संचालन के नाम पर सरकारी धन खर्च होने के बावजूद गोवंश को पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी और ठंड से बचाव की सुविधा नहीं मिल रही है। ग्रामीण वीरपाल दिवाकर, गोलू ठाकुर, चैंपियन श्यामदास ने जिलाधिकारी से गोशाला की जांच कराकर अभिलेखों और मौके पर मौजूद गोवंश का मिलान कराने तथा लापरवाह जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। सचिव अभिषेक यादव ने बताया सर्दी के लिए त्रिपाल खरीद ली है। पानी में पेड़ों से पत्ते गिर गए उन्हें साफ कराया जा रहा है।गोशाला की जानकारी करता हूं। अवस्था की जानकारी करता हूं।लापरवाही पर कार्रवाई की जाएंगी- अरविंद दुबे, बीडीओ चकरनगर