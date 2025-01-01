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बराहीपुरा निवासी पवन जाटव ने बताया कि रविवार शाम उनका बेटा सिद्धार्थ (7) गेंद लेकर खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। काफी देर तक उसके वापस न आने पर परिजन को चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाके और मोहल्ले में उसकी तलाश शुरू कर दी। करीब दो से तीन घंटे तक खोजबीन करने के बावजूद बालक का कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजन पड़ोसी के प्लॉट पर पहुंचे और वहां भी तलाश करने लगे। इसी दौरान प्लॉट पर बने पानी से भरे शौचालय के टैंक में सिद्धार्थ मिला।उसे टैंक से बाहर निकालते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन तत्काल उसे लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम के शव को अपने साथ ले गए। सिद्धार्थ के चाचा रवि ने बताया कि भतीजा बचपन से ही मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ कमजोर था। वह दो भाइयों में बड़ा था।उसके पिता पवन जाटव मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। घटना से मां और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया कि बालक की मौत की सूचना मिली थी। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है।