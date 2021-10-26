Etawah News: ढकरा पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगलवार शाम एक ग्रामीण पुलिया के नीचे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर वहां पड़े युवक के शव पर पड़ी। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के कार्यवाहक राजकुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की जींस पहन रखी थी। दाएं हाथ पर प्रशांत जैसा नाम लिखा होने के आधार पर पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है।कार्यवाहक थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस आसपास के गांवों में भी मृतक की पहचान कराने में जुटी है।