Etawah News: ढकरा पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:35 AM IST
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उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र में उदी-चकरनगर मार्ग पर गाती और जरहौली गांव के बीच ढकरा पर बनी पुलिया के नीचे मंगलवार शाम करीब पांच बजे 35 से 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। शव कई घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। दाएं हाथ पर प्रशांत जैसा नाम लिखा दिखाई दे रहा है।
मंगलवार शाम एक ग्रामीण पुलिया के नीचे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर वहां पड़े युवक के शव पर पड़ी। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के कार्यवाहक राजकुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की जींस पहन रखी थी। दाएं हाथ पर प्रशांत जैसा नाम लिखा होने के आधार पर पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है।
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कार्यवाहक थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस आसपास के गांवों में भी मृतक की पहचान कराने में जुटी है।
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मंगलवार शाम एक ग्रामीण पुलिया के नीचे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर वहां पड़े युवक के शव पर पड़ी। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के कार्यवाहक राजकुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की जींस पहन रखी थी। दाएं हाथ पर प्रशांत जैसा नाम लिखा होने के आधार पर पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है।
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कार्यवाहक थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस आसपास के गांवों में भी मृतक की पहचान कराने में जुटी है।