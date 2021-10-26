फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Body of a young man found under Dhakra culvert; injury marks on his face

Etawah News: ढकरा पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान

Wed, 04 Nov 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Body of a young man found under Dhakra culvert; injury marks on his face
उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र में उदी-चकरनगर मार्ग पर गाती और जरहौली गांव के बीच ढकरा पर बनी पुलिया के नीचे मंगलवार शाम करीब पांच बजे 35 से 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। शव कई घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। दाएं हाथ पर प्रशांत जैसा नाम लिखा दिखाई दे रहा है।
विज्ञापन


मंगलवार शाम एक ग्रामीण पुलिया के नीचे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर वहां पड़े युवक के शव पर पड़ी। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बढ़पुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने के कार्यवाहक राजकुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।
विज्ञापन


पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की जींस पहन रखी थी। दाएं हाथ पर प्रशांत जैसा नाम लिखा होने के आधार पर पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यवाहक थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस आसपास के गांवों में भी मृतक की पहचान कराने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed