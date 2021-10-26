Etawah News: ट्रेन में वृद्ध से अभद्रता का विरोध करने पर पीटा

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गौरव का आरोप है कि बोगी में पांच युवक बैठे थे, जो खुद को प्रयागराज विश्वविद्यालय का छात्र नेता बता रहे थे। आरोप है कि युवक वृद्ध से अभद्रता कर रहे थे। उसने इसका विरोध किया तो युवकों से विवाद हो गया। टूंडला के पास विवाद बढ़ने पर गौरव ने ट्रेन में 112 नंबर पर सूचना दी। सराय भूपत स्टेशन के पास युवकों ने गौरव के साथ मारपीट की। स्टेशन से पहले युवकों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और घायल गौरव को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। जीआरपी प्रभारी यदुवीर सिंह ने बताया कि ट्रेन में छात्रों के बीच विवाद हुआ था। गौरव के साथ मारपीट की शिकायत पर आशुतोष शुक्ला नाम के युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रेन से धक्का देने के आरोप की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

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इटावा। बलरई थाना क्षेत्र के नगला तौर निवासी गौरव (30) ने बताया कि नोएडा की मंगलवार शाम को एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद गाजियाबाद से ट्रेन से घर लौट रहे थे। जनरल बोगी में उनके साथ एक वृद्ध भी बैठे थे।