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सहायक अध्यापक ज्योतिराव के पिता छक्कू लाल ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5:30 बजे उनका बेटा पत्नी अमिता और दोनों बेटों के साथ बाइक से भिंड स्थित अपने घर जा रहा था। अमिता महेवा ब्लॉक के नवादा बहादुरघार विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। परिवार चंद्रहंसपुरा-पांडरी मार्ग से होकर जा रहा था। जैसे ही उनकी बाइक ऊमरी थाना क्षेत्र में पांडरी रोड स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के सामने पहुंची, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। ज्योतिराव के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि पत्नी अमिता और बेटे आरू को भी कई जगह चोटें आईं। सूचना पर पहुंची ऊमरी थाना पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भिंड पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने ज्योतिराव को मृत घोषित कर दिया। पत्नी और बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया।मूल रूप से चकरनगर थाना क्षेत्र के बंधा गांव निवासी ज्योतिराव भिंड में मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे थे। उनके निधन से परिजनों और साथी शिक्षकों में शोक है। भिंड जिले के ऊमरी थाने के प्रभारी बृजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में इटावा के एक शिक्षक की मौत हो गई है। उनकी पत्नी और बेटा घायल है। दूसरी बाइक पर सवार लोग भी घायल हैं।