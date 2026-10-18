फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Accused in robbery case arrested following an encounter; sustained a gunshot wound

Etawah News: मुठभेड़ में छिनैती का आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

Sun, 18 Oct 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Accused in robbery case arrested following an encounter; sustained a gunshot wound
भरथना। पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के दौरान छिनैती के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, दो कारतूस, एक खोखा कारतूस, बाइक और 700 रुपये बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ इटावा समेत पांच जिलों में 33 मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन

शुक्रवार रात पुलिस गंगौरा की ओर जाने वाले रास्ते के आगे भरथना रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान इटावा की तरफ से बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। आरोप है कि बाइक सवार पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के रम्पुरा निवासी अनुज शाक्य के रूप में हुई है।
विज्ञापन

पुलिस की पूछताछ में उसने छह अक्तूबर को भरथना क्षेत्र में बाहरपुरा नहर के आगे भरथना की तरफ बाहरपुरा की ओर से आ रही बाइक सवार महिला का बैग छीनने की बात स्वीकारी। वारदात में तीन बदमाश शामिल थे। बैग में दो हजार रुपये थे, जिन्हें तीनों ने आपस में बांट लिया था। अनुज के हिस्से में 700 रुपये आए थे। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास से बरामद 700 रुपये इसी घटना के हैं। इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी ग्रामीण श्रीश चंद ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज और औरैया में लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार, अपहरण, फिरौती, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 33 मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed