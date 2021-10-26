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डीएम ने सभी आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 01 जनवरी, 2027 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को आवेदन करने की अपील की है। पात्र महिला मतदाताओं के नाम भी शत-प्रतिशत शामिल किए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई पात्र नागरिक वंचित न रहे।उन्होंने बताया कि जनपद में निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर, 2026 को हो चुका है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने के दावे 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 2026 तक प्राप्त होंगे। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी, 2027 को किया जाएगा। जनपद के तीन विधानसभा क्षेत्रों 199 जसवंतनगर, 200 इटावा और 201 भरथना (अजा) में समीक्षा की गई। इन क्षेत्रों में 941 मतदान केंद्र तथा 1391 मतदेय स्थल निर्धारित हैं।विशेष अभियान दिवस और अपीलडीएम ने बताया कि विशेष अभियान के अंतर्गत 28 और 29 नवंबर, 2026 को विशेष अभियान दिवस निर्धारित हैं। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्रों पर फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 प्राप्त करेंगे। डीएम ने राजनीतिक दलों से अपने बूथों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की। मतदाताओं से भारत निर्वाचन आयोग की जालस्थल पर अपना नाम मतदाता सूची में खोजें विकल्प से नाम जांचने की अपील की गई।