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गवर्नमेंट पेंशनर्स संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्र ने बताया कि अतिथियों और जनपद के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एडीएम न्यायिक मनोज प्रकाश ने कहा कि अधिकारियों को पेंशनरों के कार्यों को प्राथमिकता से हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनर जीवनभर सेवा के बाद इस श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनके कार्यों के प्रति अधिकारियों को संवेदनशील रहना आवश्यक है। एसडीएम न्यायिक जसवंतनगर डॉ. गणेश कनौजिया ने पेंशनरों की सक्रियता और संगठन के प्रति जागरूकता की सराहना की। उन्होंने बड़ी संख्या में पेंशनरों का संगठन से जुड़ना सराहनीय बताया।अतिरिक्त मजिस्ट्रेट श्वेता मिश्रा श्वेता मिश्रा ने सभी पेंशनरों के प्रति अपने हृदय में सम्मान व्यक्त किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू कराने का संघर्ष बताया। उन्होंने इसमें और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली एम्स में भी पेंशनरों के इलाज की व्यवस्था के लिए प्रयास जारी हैं। बैठक में संरक्षक आनंद दुबे, डॉ. विमल पाठक, मोहम्मद साफी, अशोक दीक्षित, राजेश मिश्रा, रिजवान अहमद, साधो सिंह, विद्या सागर वर्मा (निडर) आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री प्रदीप सक्सेना ने किया तथा अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्र ने की।समस्याओं का समाधानवरिष्ठ कोषाधिकारी डोंगरा शक्ति ने कहा कि पेंशनरों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने किसी भी समस्या पर पेंशनरों को उनसे संपर्क करने को कहा। डोंगरा शक्ति ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री प्रदीप सक्सेना ने किया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्र ने की। बैठक में संरक्षक आनंद दुबे सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।