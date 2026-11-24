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अभियोजन के अनुसार, फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में तैनात दरोगा संजय सिंह 30 अगस्त 2022 को गश्त पर थे। जब पुलिस टीम महेरा फाटक के पास पहुंची तो मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति नशीले पाउडर की बिक्री करता है। वह पाउडर बेचने के उद्देश्य से आजाद नगर टीला से सुंदरपुर मोड़ की ओर आ रहा है।पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 105 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम पप्पू हथकटा उर्फ मोहम्मद अनवार निवासी आजाद नगर टीला बताया।पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पप्पू हथकटा उर्फ मोहम्मद अनवार को दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।