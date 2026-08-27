Etah News: चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को किया घायल

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हिंदू नगर निवासी बनवारी का बुधवार रात करीब 11:30 बजे फिरोजाबाद के सुरेरा बक्षीपुर निवासी पुष्पेंद्र से विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर पुष्पेंद्र ने चाकू निकालकर बनवारी पर हमला कर दिया। चाकू के कई वार लगने से वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया की आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस विवाद की असल वजह और घटना के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।