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मांगकर परिवार का गुजर-बसर करने वाले नन्नू की मौत के बाद भाई ने अस्पताल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग उठाई। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीएमएस डॉ. एस. चंद्रा ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर शांत कराया। विज्ञापन





मानसिक रूप से पीड़ित मरीज को परिजन सुबह लेकर आए थे। उनकी जांच कराई गई थी और रिपोर्ट आनी थी, लेकिन उससे पहले ही मौत हो गई। इलाज में लापरवाही का आरोप निराधार है, परिजनों को समझाकर शांत कर दिया गया है। – डॉ. एस. चंद्रा, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज विज्ञापन विज्ञापन

मांगकर परिवार का गुजर-बसर करने वाले नन्नू की मौत के बाद भाई ने अस्पताल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग उठाई। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीएमएस डॉ. एस. चंद्रा ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर शांत कराया।मानसिक रूप से पीड़ित मरीज को परिजन सुबह लेकर आए थे। उनकी जांच कराई गई थी और रिपोर्ट आनी थी, लेकिन उससे पहले ही मौत हो गई। इलाज में लापरवाही का आरोप निराधार है, परिजनों को समझाकर शांत कर दिया गया है। – डॉ. एस. चंद्रा, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज

एटा। मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार (27 नवंबर) को इलाज के दौरान 55 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। रेवाड़ी मोहल्ला निवासी नन्नू वर्मा को सुबह सर्दी व गले में दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था, जहां उनके भाई राहुल वर्मा ने आरोप लगाया कि दोपहर में उल्टी होने पर स्टाफ ने डॉक्टर के शाम को आने की बात कही और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद नन्नू की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई।