Etah News: आज के कार्यक्रम

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- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

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काली मेला

शाम 4 बजे रामनवमी के अवसर पर एटा में काली मेले का आयोजन किया जाएगा।

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रामलीला

रात्रि 8 बजे से सैनिक पड़ाव स्थित रामलीला मैदान में अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण वध और लंका दहन का आयोजन होगा।

भागवतकथा