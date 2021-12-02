Etah News: आज के कार्यक्रम

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- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय समेत सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।

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राम बरात



- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव से राम बरात का आयोजन किया जाएगा।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



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सुंदर कांड

सुबह 11 बजे आदर्श इंटर कॉलेज में सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा।

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बैठक

दोपहर 12 बजे स्नातक चुनाव को लेकर जलेसर में भाजपा की बैठक सरस्वती विद्या मंदिर में होगी।

कार्य बहिष्कार