Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 10 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
कार्य बहिष्कार
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय समेत सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
--
राम बरात
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव से राम बरात का आयोजन किया जाएगा।
---
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
--
सुंदर कांड
सुबह 11 बजे आदर्श इंटर कॉलेज में सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा।
--
बैठक
दोपहर 12 बजे स्नातक चुनाव को लेकर जलेसर में भाजपा की बैठक सरस्वती विद्या मंदिर में होगी।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय समेत सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
राम बरात
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव से राम बरात का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
सुंदर कांड
सुबह 11 बजे आदर्श इंटर कॉलेज में सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा।
बैठक
दोपहर 12 बजे स्नातक चुनाव को लेकर जलेसर में भाजपा की बैठक सरस्वती विद्या मंदिर में होगी।