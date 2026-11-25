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पुलिस के अनुसार 20 जून 2024 को एक व्यक्ति ने थाना सकीट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि नानकचंद, रामकिशोर उर्फ किशोरीलाल और राजेंद्र निवासी गांव भगवंतपुर ने उसके पुत्र की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर साक्ष्य संकलित किए और 30 जुलाई 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विज्ञापन

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 25 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस के अनुसार 20 जून 2024 को एक व्यक्ति ने थाना सकीट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि नानकचंद, रामकिशोर उर्फ किशोरीलाल और राजेंद्र निवासी गांव भगवंतपुर ने उसके पुत्र की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर साक्ष्य संकलित किए और 30 जुलाई 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 25 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

एटा। सकीट क्षेत्र में लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 11500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। करीब दो साल पुराने इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से दोषियों को सजा मिली है।