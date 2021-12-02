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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Thieves made off with the Nagraj, a brass plate, the aarti set, and a bell.

Etah News: नागराज, पीतल की थाली, आरती और घंटी ले गए चोर

Tue, 13 Oct 2026 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:32 AM IST
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Thieves made off with the Nagraj, a brass plate, the aarti set, and a bell.

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राजा का रामपुर। पहरा-रुदायन मार्ग पर अमर शहीद महावीर सिंह की प्रतिमा के पास स्थित शिव मंदिर के ताले तोड़कर चोर पूजा का सामान चोरी कर ले गए। पूजा के लिए रविवार की शाम पहुंचे लोगों को ताले टूटे मिले। मंदिर से नागराज, पीतल की थाली, आरती, घंटी समेत अन्य सामान गायब था।

थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में ग्रामीण सनी ने बताया कि उनके पिता राधेश्याम यादव रविवार सुबह करीब 10 बजे मंदिर में पूजा करने गए थे। उस समय मंदिर में पूजा का पूरा सामान मौजूद था। इसी दिन शाम के समय जब वह फिर से मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो नागराज, पीतल की थाली और पूजा-पाठ का अन्य सामान गायब था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। राधेश्याम यादव ने थाना राजा का रामपुर में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
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मंदिर से पूजा का सामान चोरी होने की लिखित शिकायत मिली थी। मामले की जांच की जा रही है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - राजेश सिंह, सीओ अलीगंज
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