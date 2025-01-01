Etah News: फिर तीन दुकानों में चोरी, पिछली वारदात का खुलासा नहीं

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एक दुकान का जाल काटकर चोर अंदर घुसे जबकि दो अन्य दुकानों में जाली के सहारे प्रवेश किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे एक चोर चोरी करता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि पांच माह पहले हुई चोरी का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है।कस्बे के सरौंठ रोड पर गांव भरापुरा तिराहे के पास पवन ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स और नीरज ट्रेडर्स की दुकानें हैं। इनमें दो खाद-बीज और एक गल्ले की दुकान है। चोरों ने पवन ट्रेडर्स की तिजोरी से करीब 2500 रुपये की रेजगारी और सात हजार रुपये के कटे-फटे नोट पार कर दिए। वहीं बालाजी ट्रेडर्स के गल्ले से करीब चार हजार और नीरज ट्रेडर्स से तीन हजार रुपये की रेजगारी चोरी कर ली। पवन ट्रेडर्स के संचालक अतुल कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है।पांच माह के भीतर दूसरी बार इन्हीं दुकानों को निशाना बनाए जाने से व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पिछली घटना का खुलासा नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। संवाद