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एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव एवं महासचिव द्विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 23 नवंबर 2026 को संबंधित सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 25 नवंबर को जारी सूचना में सदस्यों से पूछा गया है कि उनकी सदस्यता समाप्त क्यों न कर दी जाए। नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर साक्ष्य सहित लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि 23 नवंबर से मानी जाएगी। जवाब नहीं देने पर एसोसिएशन एकतरफा निर्णय लेते हुए सदस्यता समाप्त कर सकती है। संवाद