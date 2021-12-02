Etah News: नर्सिंग अलाउंस की मांग कर्मियों ने किया प्रदर्शन

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दोपहर करीब 2:30 बजे नर्सिंग कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश चंद्रा को लिखित ज्ञापन सौंपा।कर्मचारियों ने कहा कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल से लेकर उपचार संबंधी सेवाओं तक नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में कर्मचारी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उन्हें भी प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में दिए जा रहे नर्सिंग अलाउंस की तर्ज पर भत्ता मिलना चाहिए। सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि नर्सिंग अलाउंस का मामला स्थायी नर्सिंग स्टाफ से संबंधित है।यह प्राचार्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए उनके स्तर से इस संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुनीता, प्रीति, अनुज कुमार, अरविंद वर्मा, प्रमोद कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे।