अखिलेश के रोड शो में बच्चे की माैत: सपा सांसद रामगोपाल बोले- सड़क दुर्घटना में गई जान, जानबूझकर नहीं की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 20 Nov 2026 09:30 PM IST
सार
एटा के अलीगंज में शोकसभा में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पूर्व विधायक रामेश्वर यादव का हालचाल जाना। दूसरे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को भी ढांढस बंधाया।
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विस्तार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव शुक्रवार को पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के पैतृक गांव अमृतपुर रघुपुर पहुंचे। यहां उनके दिवंगत भाई रविन्द्र यादव उर्फ मुखिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
शोकसभा के बाद प्रो. रामगोपाल यादव ने मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव के रोड शो में 14 वर्षीय आर्यवर्धन की सड़क हादसे में हुई मौत पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि घटना का स्पष्ट वीडियो सामने आ चुका है। बच्चे की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, यह जानबूझकर की गई घटना नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कभी सत्य नहीं बोलती।
पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के भाई रविन्द्र यादव का मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया था। बुधवार को पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। शोकसभा में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पूर्व विधायक रामेश्वर यादव का हालचाल जाना। दूसरे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को भी ढांढस बंधाया। उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान आसपास के गांवों से आए लोगों के अलावा बड़ी संख्या में सपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी दिवंगत रविन्द्र यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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शोकसभा के बाद प्रो. रामगोपाल यादव ने मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव के रोड शो में 14 वर्षीय आर्यवर्धन की सड़क हादसे में हुई मौत पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि घटना का स्पष्ट वीडियो सामने आ चुका है। बच्चे की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, यह जानबूझकर की गई घटना नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कभी सत्य नहीं बोलती।
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पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के भाई रविन्द्र यादव का मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया था। बुधवार को पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। शोकसभा में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पूर्व विधायक रामेश्वर यादव का हालचाल जाना। दूसरे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को भी ढांढस बंधाया। उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान आसपास के गांवों से आए लोगों के अलावा बड़ी संख्या में सपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी दिवंगत रविन्द्र यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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