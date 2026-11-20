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शोकसभा के बाद प्रो. रामगोपाल यादव ने मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव के रोड शो में 14 वर्षीय आर्यवर्धन की सड़क हादसे में हुई मौत पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि घटना का स्पष्ट वीडियो सामने आ चुका है। बच्चे की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, यह जानबूझकर की गई घटना नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कभी सत्य नहीं बोलती।पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के भाई रविन्द्र यादव का मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया था। बुधवार को पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। शोकसभा में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पूर्व विधायक रामेश्वर यादव का हालचाल जाना। दूसरे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को भी ढांढस बंधाया। उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान आसपास के गांवों से आए लोगों के अलावा बड़ी संख्या में सपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी दिवंगत रविन्द्र यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की।