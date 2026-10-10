Etah News: दीवार और टिन शेड गिरने से छह घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
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एटा। गांव नगला भजुआ में शुक्रवार दोपहर आए तूफान और बारिश के दौरान दीवार व टिन शेड गिरने से छह लोग घायल हो गए। इनमें दो का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
रिजोर थाना क्षेत्र के गांव नगला भजुआ में शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे गांव निवासी बृजेश कुमार की दीवार के साथ टिनशेड गिर गया। इसकी चपेट में आकर हिमांशु, दुर्गेश, रानी, रामदास, देव और नीतू घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
परिजन और ग्रामीण घायल रामदास व देव को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं, हिमांशु, दुर्गेश, रानी और नीतू का घर पर ही उपचार कराया गया। संवाद
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रिजोर थाना क्षेत्र के गांव नगला भजुआ में शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे गांव निवासी बृजेश कुमार की दीवार के साथ टिनशेड गिर गया। इसकी चपेट में आकर हिमांशु, दुर्गेश, रानी, रामदास, देव और नीतू घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
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परिजन और ग्रामीण घायल रामदास व देव को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं, हिमांशु, दुर्गेश, रानी और नीतू का घर पर ही उपचार कराया गया। संवाद
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