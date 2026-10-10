Etah News: दीवार और टिन शेड गिरने से छह घायल

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रिजोर थाना क्षेत्र के गांव नगला भजुआ में शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे गांव निवासी बृजेश कुमार की दीवार के साथ टिनशेड गिर गया। इसकी चपेट में आकर हिमांशु, दुर्गेश, रानी, रामदास, देव और नीतू घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।परिजन और ग्रामीण घायल रामदास व देव को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं, हिमांशु, दुर्गेश, रानी और नीतू का घर पर ही उपचार कराया गया। संवाद