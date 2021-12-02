Etah News: बैनामा रजिस्ट्री शुरू, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता

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बुधवार सुबह 11 बजे अधिवक्ता बार हॉल में एकत्रित होकर घेराव की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान क्षेत्राधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी अखिलेश दीक्षित और जांच अधिकारी रामवीर सिंह वहां पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि नामजद आरोपी दुष्यंत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा शेष आरोपियों की गिरफ्तारी दो दिन के भीतर कर ली जाएगी। पुलिस के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने थाना घेराव और कलमबंद हड़ताल समाप्त कर दी।इससे बैनामा समेत रजिस्ट्री संबंधी कार्य दोबारा शुरू हो सकेंगे। हालांकि, बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि पूर्व अध्यक्ष को न्याय मिलने तक अधिवक्ता न्यायालयों में न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यह प्रस्ताव बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने जारी किया। इस दौरान रामप्रकाश सिंह, गिर्राज किशोर भारद्वाज, राजेश कुलश्रेष्ठ, प्रदीप कुलश्रेष्ठ, एदल सिंह बघेल, रमेश पाल सिंह, केपी सिंह यादव, उत्साह भारद्वाज आदि अधविक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप विक्रेता शामिल रहे। संवाद