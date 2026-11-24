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डिप्टी कमिश्नर जल निगम फिरोजाबाद मयंक सिंह एवं राजस्व टीम ने ग्राम नगला भूरा, अमरगोजिया और बड़हरा में पहुंचकर किसानों की समस्याएं और आपत्तियां सुनीं। एसडीएम सदर रवींद्र सिंह ने किसानों को बताया कि यह परियोजना एटा सहित फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा के नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके पूरा होने से चारों जनपदों के लोगों को लाभ मिलेगा।एसडीएम ने बताया कि आश्वासन और सकारात्मक संवाद के बाद अधिकांश प्रभावित किसानों ने परियोजना का कार्य सुचारु रूप से संचालित कराने पर सहमति जताई। किसानों ने जनहित से जुड़ी इस परियोजना में शासन-प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ प्रभावित किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।