Etah News: पैरा खेलों को मिलेगा बढ़ावा जिला अध्यक्ष-सचिव नियुक्त

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पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिले के अध्यक्ष के रूप में प्रभात लाल नॉक्स व शुभम कुमार को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिले में पैरा खेलों के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए संगठन को अधिकृत जिला इकाई के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। जिसके लिए जिला अध्यक्ष व सचिव को नियुक्त किया गया है।उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 13 अक्तूबर को एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कविंदर चौधरी व कोषाध्यक्ष योगेश माथुर की ओर से पत्र जारी किया गया है जिससे जिला इकाई को फिलहाल अस्थायी मान्यता दी गई है। संगठन को उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और केंद्र एवं प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करना होगा।जिले में पैरा खेलों को बढ़ावा देने, दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और खेल गतिविधियों के विस्तार के लिए जिला इकाई को काम करना होगा। संगठन की ओर से किए जाने वाले कार्यों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा (एजीएम) में अनुमोदन के अधीन स्थायी संबद्धता प्रदान की जाएगी। संवाद