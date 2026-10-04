Etah News: पीएसी मार्ग का 24.87 करोड़ रुपये से होगा चौड़ीकरण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक वीरेंद्र लोधी की पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क के चौड़ीकरण को 24.87 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। बजट स्वीकृत होते ही पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इस मार्ग के चौड़ीकरण के बाद ओरनी, मेंहनी, रतनपुर, हजारा नहर पुल, अखतौली, नयाबांस सहित अनेक गांव को सुविधा रहेगी। इस मार्ग का कई बार निर्माण एवं मरम्मत कराया गया, लेकिन वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण सड़क जल्द ही जर्जर हो जाती थी। ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने पहल कर इसका चौड़ीकरण कराया है।विधायक वीरेंद्र लोधी ने कहा वह क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इससे पहले मरथरा से मिरहची-मारहरा होते हुए मोहनपुरा मार्ग का चौड़ीकरण करा चुके हैं, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा क्षेत्र के कई सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है, कुछ सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।वर्जनशासन से बजट मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर पीएसी मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू करा दिया गया है। -आदर्श वर्मा, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पीडब्ल्यूडी