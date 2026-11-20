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शादी वाले परिवारों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं शादी समारोहों में पहनने के लिए लहंगे, सूट और साड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा दूल्हा-दुल्हन के लिए कपड़ों के साथ ही अन्य जरूरी सामान की खरीदारी भी की जा रही है।शादी-विवाह के मद्देनजर सोने-चांदी के आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार आभूषण खरीद रहे हैं। शहर के बाबूगंज, गांधी मार्केट, घंटाघर और लोहा मंडी स्थित बाजारों में दिनभर ग्राहकों की चहल-पहल बनी हुई है।सहालग शुरू होने के साथ ही बाजारों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद से व्यापारी भी उत्साहित हैं। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में विवाह समारोहों की संख्या बढ़ने के साथ ही खरीदारी में और तेजी आने की संभावना है। इससे बाजार में अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है।