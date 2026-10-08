Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 08 Oct 2026 11:08 PM IST
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कार्यक्रम-
खेलकूद का समापनः
सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 70वें युवा खेलकूद समारोह का समापन किया जाएगा।
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कार्य बहिष्कार
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय समेत सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
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रामलीला का आयोजन
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला में रावण जन्म का प्रसंग किया जाएगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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खेलकूद का समापनः
सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 70वें युवा खेलकूद समारोह का समापन किया जाएगा।
कार्य बहिष्कार
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय समेत सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
रामलीला का आयोजन
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला में रावण जन्म का प्रसंग किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।