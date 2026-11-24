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सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि 23 नवंबर को नयागांव पुलिस ने गांव खरसुलिया में दबिश देकर हिस्ट्रीशीटर कृष्ण प्रताप उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया। वह गांव खरसुलिया का मूल निवासी है और वर्तमान में गांव बिथरा थाना अलीगंज में रह रहा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। वह एक मामले में वांछित चल रहा था।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ वर्ष 1991 से वर्ष 2026 तक हत्या, जानलेवा हमला, मारपीट, धमकी, गुंडा अधिनियम और शस्त्र अधिनियम समेत 18 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध के मामले भी शामिल हैं।