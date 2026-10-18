Etah News: गैस सिलिंडर में लगी आग, छह फीट ऊंची उठीं लपटें

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मोहल्ला सुदर्शन निवासी मनोज ने बताया कि उनकी बहन रविवार सुबह वह घर में चाय बना रही थीं, तभी अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलिंडर से ऊंची-ऊंची लपटें निकलने लगीं। अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोग घबरा गए। आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी।मनोज ने जलते हुए सिलिंडर को घर के बाहर नाली में डाल दिया। इसके बाद भी आग नहीं बुझी तो सिलिंडर के ऊपर कई बोरे डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के कर करीब आधा घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया।जिला अग्निशमन अधिकारी जितेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि विभाग को सूचना मिलने से पहले ही घर के लोगों ने कोशिश कर आग पर नियंत्रण पा लिया था। कोई हताहत नहीं हुई है। सूझबूझ से हादसा टल गया।