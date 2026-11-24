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गांव निवासी धर्मवीर ने बताया कि उनके घर में गैस सिलिंडर रखा हुआ था। सोमवार रात परिवार के लोग गांव में दावत में गए थे। रात करीब 11 बजे अचानक इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। परिवार के सभी लोग गांव में आई बरात में दावत खाने गए हुए थे। इसी दौरान आग की चपेट में आकर सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके से मकान की छत ढह गई और घर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।धमाके का असर आसपास के मकानों पर भी पड़ा। पड़ोसी देव सिंह, मुकेश शर्मा, मनोहर सिंह और हरदेवी के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। धमाके के बाद आसपास के घरों तक हल्की आग फैल गई। इस दौरान 70 वर्षीय मुकेश शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए पानी और मिट्टी की मदद से आसपास फैली आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उनके साहस की ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लेखपाल नरेश कुमार गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों के मकानों और सामान के नुकसान का आकलन किया। आर्थिक सहायता के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी है।दावत में जाना परिवार के लिए बना सुरक्षा कवचधर्मवीर दिल्ली में मजदूरी करते हैं जबकि उनकी पत्नी हरदेवी गांव-गांव हाथ ठेले पर क्रॉकरी का सामान बेचकर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दोनों ने मेहनत-मजदूरी कर किसी तरह एक कमरे का मकान बनाया था। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार के लोग घटना के समय घर पर होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। गांव में आई बरात की दावत में शामिल होना ही उनके लिए सुरक्षा कवच बन गया। हादसे में उनकी वर्षों की मेहनत से बना आशियाना उजड़ गया।-वर्जन-इस मामले में लेखपाल को भेजा गया है। आग लगने की कारणों की पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -रवींद्र सिंह, एसडीएम सदर