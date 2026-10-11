Etah News: तीन दिन बाद भी नहीं हटा टूटा पेड़, राहगीरों की बढ़ी मुसीबत
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:33 PM IST
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एटा। जीटी रोड पर जलनिगम प्रयोगशाला के सामने तूफान में गिरा विशाल पेड़ तीन दिन बाद भी नहीं हटाया गया है। सड़क किनारे पड़े इस पेड़ के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद वन विभाग की ओर से पेड़ को हटाने की पहल नहीं की गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत हो रही है।
तीन दिन पहले आए तूफान के दौरान जलनिगम प्रयोगशाला के सामने पेड़ गिर गया था। इसके बाद से ही पेड़ सड़क के पास पड़ा हुआ है। जीटी रोड पर वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संकरी जगह से वाहनों को निकालने में परेशानी होती है जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।
वहीं पेड़ के आसपास कई दुकानें संचालित हैं। पेड़ जमीन पर गिरे होने से दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है। ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है जिसका असर उनके कामकाज पर पड़ रहा है।
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--वर्जन --
जीटी रोड पर जलनिगम प्रयोगशाला के सामने टूटे पेड़ की जानकारी नहीं मिली। वहां कर्मचारियों को भेजकर पता लगाते हैं अगर पेड़ अभी तक पड़ा है तो उसको हटवा दिया जाएगा। - केके जैन, रेंजर, वन विभाग
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तीन दिन पहले आए तूफान के दौरान जलनिगम प्रयोगशाला के सामने पेड़ गिर गया था। इसके बाद से ही पेड़ सड़क के पास पड़ा हुआ है। जीटी रोड पर वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संकरी जगह से वाहनों को निकालने में परेशानी होती है जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।
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वहीं पेड़ के आसपास कई दुकानें संचालित हैं। पेड़ जमीन पर गिरे होने से दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है। ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है जिसका असर उनके कामकाज पर पड़ रहा है।
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जीटी रोड पर जलनिगम प्रयोगशाला के सामने टूटे पेड़ की जानकारी नहीं मिली। वहां कर्मचारियों को भेजकर पता लगाते हैं अगर पेड़ अभी तक पड़ा है तो उसको हटवा दिया जाएगा। - केके जैन, रेंजर, वन विभाग