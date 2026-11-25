Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:00 PM IST
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जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।
संविधान दिवस
सुबह 10 बजे से जनपद के समस्त सरकारी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में होंगे विविध कार्यक्रम होंगे।
पुस्तक मेला
सुबह 10 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।
बैठक-
सुबह 10 बजे भाजपा कार्यालय पर प्रभारी मंत्री कैलाश सिंह राजपूत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें।
ट्रायल
सुबह 11 बजे से शहर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में जूडो और महिला फुटबॉल का ट्रायल होगा।
समीक्षा
दोपहर 12 बजे आयुक्त एवं रोल प्रेक्षक ओपी आर्य कलेक्ट्रेट में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यों की समीक्षा करेंगे।