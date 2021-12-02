Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:35 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:35 AM IST
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कार्यशाला
सुबह 10 बजे सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन राजकीय आईटीआई एटा में किया जाएगा।
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रामलीला
- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में सुमन विदाई, केवल लीला का आयोजन किया।
- शाम 7 बजे जैथरा में रामलीला में नारद मोह लीला का आयोजन किया जाएगा
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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सुबह 10 बजे सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन राजकीय आईटीआई एटा में किया जाएगा।
रामलीला
- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में सुमन विदाई, केवल लीला का आयोजन किया।
- शाम 7 बजे जैथरा में रामलीला में नारद मोह लीला का आयोजन किया जाएगा
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।