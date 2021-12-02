Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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सुबह 10 बजे सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन राजकीय आईटीआई एटा में किया जाएगा।



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रामलीला



- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में सुमन विदाई, केवल लीला का आयोजन किया।







- शाम 7 बजे जैथरा में रामलीला में नारद मोह लीला का आयोजन किया जाएगा



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सत्संग







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



कार्यशाला