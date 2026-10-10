Etah News: एटा-आगरा फोर्ट ट्रेन के फेरे बढ़ाने और अवागढ़ में ठहराव की मांग

आगरा में शुक्रवार को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के साथ हुई बैठक में सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए ये प्रमुख सुझाव रखे।आगरा के ताज कन्वेंशन होटल में आयोजित बैठक में सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने एटा-आगरा फोर्ट ट्रेन के फेरे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के फेरे बढ़ने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही अवागढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव दिए जाने की मांग की जिससे स्थानीय लोगों को रेल यात्रा के लिए बेहतर सुविधा मिल सके।