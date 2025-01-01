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जीटी रोड पर मेडिकल कॉलेज के आसपास नॉनवेज होटलों के बाहर सड़क तक फैले अतिक्रमण, ग्राहकों की भीड़ और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण यातायात रेंगता रहा, वहीं ठंडी सड़क पर जीटी रोड तिराहे से पटियाली गेट तक गलत दिशा से वाहन निकालने की होड़ ने स्कूली बच्चों व नौकरीपेशा लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।नगला भजा निवासी अवनीश कुमार और ठंडी सड़क निवासी योगेंद्र कुमार ने कहा कि केवल औपचारिक अभियान चलाने के बजाय मेडिकल कॉलेज के आसपास व प्रमुख मार्गों पर नियमित निगरानी रखकर सड़क को अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, तभी शहरवासियों को जाम से स्थायी राहत मिल सकेगी।सहालग चल रहे हैं, ऐसे में वाहनों की अधिकता रही है। इधर अतिक्रमण की समस्या से भी जाम की स्थिति बन गई। सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और योजनाबद्ध तरीके से जाम की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। – सच्चिदानंद, एसपी क्राइम