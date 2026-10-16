Etah News: सड़क पर खड़ी बसें रोक रहीं वाहनों की रफ्तार, जाम से जूझ रहे लोग
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:31 PM IST
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एटा। सड़क पर खड़ी बसें शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम का कारण बन रही हैं। जीटी रोड और आगरा मार्ग पर चालकों की मनमानी से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। बसों के पीछे वाहनों की कतार लगने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
दोनों मार्गों पर दिनभर वाहनों का आवागमन बना रहता है। ऐसे में सड़क किनारे बसें खड़ी होने से अन्य वाहनों के निकलने के लिए जगह कम पड़ जाती है। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। कई बार वाहनों की रफ्तार थम जाती है और जाम लग जाता है। जाम में फंसने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है।
वहीं जल्दी आगे पहुंचने की कोशिश में वाहन चालक एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगरा रोड पर इस तरह बसें खड़ी करने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद बस चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा कराने की व्यवस्था की जाए।
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रोडवेज बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क पर बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही दो पुलिस आरक्षियों की तैनाती कर संचालन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। -प्रदीप यादव, एआरएम
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दोनों मार्गों पर दिनभर वाहनों का आवागमन बना रहता है। ऐसे में सड़क किनारे बसें खड़ी होने से अन्य वाहनों के निकलने के लिए जगह कम पड़ जाती है। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। कई बार वाहनों की रफ्तार थम जाती है और जाम लग जाता है। जाम में फंसने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है।
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वहीं जल्दी आगे पहुंचने की कोशिश में वाहन चालक एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगरा रोड पर इस तरह बसें खड़ी करने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद बस चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा कराने की व्यवस्था की जाए।
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रोडवेज बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क पर बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही दो पुलिस आरक्षियों की तैनाती कर संचालन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। -प्रदीप यादव, एआरएम