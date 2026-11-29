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समझाने की कोशिश की गई। एक दूसरे की जान लेने पर तुले लोग तब भी नहीं माने। संघर्ष थमा नहीं। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। तब हालात काबू में आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।मामला नगला अंतराम गांव का है। यहां गली खराब है। इसमें कीचड़ भरा रहता है। समस्या से निजात के लिए मोहल्ले के लोगों ने आपसी सहयोग से मिट्टी डलवाने और नाली की सफाई के लिए चंदा किया था। 500 रुपये जमा हुए। इनके लेनदेन में सत्यपाल और ओमप्रकाश पक्ष में कहासुनी हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया।कुछ ही देर में दोनों ओर से इनके समर्थक पहुंच गए। बात और बढ़ी तो लाठी-डंडे चलने लगे। बाद में पथराव शुरू कर दिया। एक घंटे से ज्यादा समय बीतने पर आसपास के लोग दहशत में आने लगे। गांव वालों ने सूचना दी तो पीआरवी मौके पर पहुंच गई। पथराव करने वाले इनके सामने भी नहीं रुके। ईंटें, पत्थर फेंके जाते रहे। थाने से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। तब करीब 20 मिनट बाद पुलिसकर्मी काबू पा सके।घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पथराव और मारपीट में एक पक्ष से सत्यपाल, ओमकार, गुजरा और दूसरे पक्ष से उमाशंकर मनवीर, ओमप्रकाश समेत कुल साल लोग घायल हुए हैं। संवाद