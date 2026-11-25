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पुस्तक महोत्सव में दो दर्जन से अधिक पुस्तक विक्रेताओं के आने की स्वीकृति मिली है। इनमें से करीब 14 प्रकाशक अपने स्टॉल तैयार कर चुके हैं। मेला अध्यक्ष संजीव कुमार (एआरएम) ने पुस्तक प्रेमियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं से परिजनों सहित महोत्सव में पहुंचकर अच्छी पुस्तकों की खरीदारी करने की अपील की है। विज्ञापन

तैयारियों के दौरान राजीव यादव, अनूप दुबे, मनीष दुबे, राजेश पांडेय, राजीव वर्मा, शिवकुमार द्विवेदी, नरेंद्र सिंह यादव सहित अन्य पदाधिकारी एवं सहयोगी मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

पुस्तक महोत्सव में दो दर्जन से अधिक पुस्तक विक्रेताओं के आने की स्वीकृति मिली है। इनमें से करीब 14 प्रकाशक अपने स्टॉल तैयार कर चुके हैं। मेला अध्यक्ष संजीव कुमार (एआरएम) ने पुस्तक प्रेमियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं से परिजनों सहित महोत्सव में पहुंचकर अच्छी पुस्तकों की खरीदारी करने की अपील की है।तैयारियों के दौरान राजीव यादव, अनूप दुबे, मनीष दुबे, राजेश पांडेय, राजीव वर्मा, शिवकुमार द्विवेदी, नरेंद्र सिंह यादव सहित अन्य पदाधिकारी एवं सहयोगी मौजूद रहे।

एटा। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले 11वें स्वर्गीय बृजपाल सिंह यादव पीईएस स्मृति एटा पुस्तक महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंडाल निर्माण के साथ ही प्रकाशकों ने अपनी स्टॉल सजाने का काम भी पूरा कर लिया है। महोत्सव का उद्घाटन 26 नवंबर (बृहस्पतिवार) को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली करेंगी।