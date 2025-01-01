Etah News: गोला फेंक में बीटू और दौड़ में रौनक प्रथम रहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 08 Oct 2026 02:07 AM IST
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एटा। 70वें जनपदीय युवा खेलकूद युवा समारोह बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर शुरू हुआ। शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स में जीत के लिए खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। गोला फेंक में बीटू प्रथम और बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ में रौनक प्रथम रहीं। रामबाल भारती इंटर कॉलेज की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत तथा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लालगढ़ी की बालिकाओं ने लोकगीत प्रस्तुत किया। सीडीओ ने कहा कि खेल ने शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रदर्शन करें। डीआईओएस इंद्रजीत सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। संयोजक विशांत कुलश्रेष्ठ प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल कासोन द्वारा अतिथियों को पटका एवं बैज लगाकर स्वागत किया गया।
परिणाम
गोला फेंक- बालक वर्ग
प्रथम- बीटू- कुंवर मनोहर सिंह इंटर कॉलेज आसपुर
द्वितीय- मोहित -जनता इंटर कॉलेज परसौन
--
400 मीटर दौड़ बालिका वर्ग
प्रथम- रौनक, मनोहर सिंह इंटर कॉलेज पुराव आसपुर
द्वितीय- शिवा, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
--
400 मीटर दौड़ बालक वर्ग
प्रथम - शुभम, डीएवी इंटर कॉलेज अलीगंज
द्वितीय- अजनेश- बीडीआर एस इंटर कॉलेज राजा का रामपुर
गोला फेंक सीनियर बालिका
प्रथम - शिल्पी, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
द्वितीय- शीतल, जनता इंटर कॉलेज परसौन
--
गोला फेंक जूनियर बालिका वर्ग
प्रथम - दिव्या कुमारी, आदर्श इंटर कॉलेज जलेसर
द्वितीय- हिमांशी यादव, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
---
400 मी़ दौड़ सीनियर बालिका वर्ग
प्रथम - याचना, एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारहरा
द्वितीय- ज्योति, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
--
400 मीटर दौड़ सब जूनियर बालिका वर्ग
प्रथम- नीरज, एमजीएचएम कॉलेज मारहरा
द्वितीय- नीलम, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
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परिणाम
गोला फेंक- बालक वर्ग
प्रथम- बीटू- कुंवर मनोहर सिंह इंटर कॉलेज आसपुर
द्वितीय- मोहित -जनता इंटर कॉलेज परसौन
400 मीटर दौड़ बालिका वर्ग
प्रथम- रौनक, मनोहर सिंह इंटर कॉलेज पुराव आसपुर
द्वितीय- शिवा, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
400 मीटर दौड़ बालक वर्ग
प्रथम - शुभम, डीएवी इंटर कॉलेज अलीगंज
द्वितीय- अजनेश- बीडीआर एस इंटर कॉलेज राजा का रामपुर
गोला फेंक सीनियर बालिका
प्रथम - शिल्पी, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
द्वितीय- शीतल, जनता इंटर कॉलेज परसौन
गोला फेंक जूनियर बालिका वर्ग
प्रथम - दिव्या कुमारी, आदर्श इंटर कॉलेज जलेसर
द्वितीय- हिमांशी यादव, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
400 मी़ दौड़ सीनियर बालिका वर्ग
प्रथम - याचना, एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारहरा
द्वितीय- ज्योति, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज
400 मीटर दौड़ सब जूनियर बालिका वर्ग
प्रथम- नीरज, एमजीएचएम कॉलेज मारहरा
द्वितीय- नीलम, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज अलीगंज