Etah News: दहेज हत्या के मामले में जमानत आरोपी दंपती की जमानत निरस्त

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एटा। दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद दंपती की जमानत निरस्त कर दी गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता विनय शर्मा ने बताया कि कस्बा जैथरा निवासी शरद की पत्नी की दहेज के लिए 2016 में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी शरद के बड़े भाई प्रमोद व उसकी पत्नी को जेल भेजा। सुनवाई के दौरान जनपद व सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। संवाद