Etah News: गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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जिले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली देहात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिलावली निवासी राकेश को गिरफ्तार किया। कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि आरोपी गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित था। विज्ञापन

इसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में उनके साथ ही उपनिरीक्षक अफसर खान, आरक्षी गजेंद्र सिंह, आरक्षी अर्पित और रिजर्व आरक्षी हिमांशु शामिल रहे। जिले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली देहात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिलावली निवासी राकेश को गिरफ्तार किया। कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि आरोपी गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित था।इसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में उनके साथ ही उपनिरीक्षक अफसर खान, आरक्षी गजेंद्र सिंह, आरक्षी अर्पित और रिजर्व आरक्षी हिमांशु शामिल रहे।

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एटा। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित चल आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे मंगलवार सुबह करीब 8:50 बजे गदनपुर नहर पुल के पास से पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी मिलावली गांव का रहने वाला है।